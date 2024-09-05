Konya'da çalıntı araçla kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı

Konya'da durdurulan çalıntı hafif ticari araçtaki şüphelilerin açtığı ateş souncu 2 polisin yaralandığı olayda, kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerini yakalamaya çalışan polis ekiplerine ateş ettikten sonra şüphelilerin kaçtığı görülüyor. Saklandıkları yerde yakalanan Özkan Cihanbeyi ve Mustafa Samit Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı polis memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,