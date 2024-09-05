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Konya'da Çalıntı Araç Operasyonunda Polislere Saldırı

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Konya'da durdurulan çalıntı hafif ticari araçtaki şüpheliler polislere ateş açtı. Saldırıda bir polis kolundan, bir polis ise bacağından yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon başlattı.

KONYA'da durdurulan çalıntı hafif ticari araçtaki şüpheliler polislere ateş açtı. Saldırıda bir polis kolundan, bir polis ise bacağından yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Devriye görevi yapan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'ne bağlı 2 polis memuru, trafikte çalıntı olarak aranan 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler kaçtı. Kavşakta aracı durduran polis ekiplerine şüpheliler tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte bir polis memuru kolundan, diğer polis memuru ise bacağından yaralandı.

Şüpheliler aracı bırakıp koşarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler B.K. ile S.U. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin kaçabileceği bölgelere operasyonlar düzenleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Güvenlik Güncel Konya Polis

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