Konya'da çalınan 9 bin 500 şişe alkol Akşehir'de ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da çalınan 9 bin 500 şişe alkol Akşehir'de ele geçirildi

AA - Bayram Uygun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da çalınan 9 bin 500 şişe alkol Akşehir'de ele geçirildi

Konya'da bir tırdan çalınan 9 bin 500 şişe alkol Akşehir'de ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da bir tırdan çalınan 9 bin 500 şişe alkol Akşehir'de ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da bir tırdan içki çalınması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalınan içkilerin iki kamyonetle Akşehir'e gittiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamyonetleri D-300 kara yolunda durdurdu.

Kamyonetlerde yapılan aramada çalıntı içkilerin araçlarda olduğu belirlendi. Her iki araç sürücüsü gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen kamyonetlerden 9 bin 500 adet içki şişesi indirildi.

Araç sürücüleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. El konulan içkiler sahibine teslim edildi.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tragger Akşehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title