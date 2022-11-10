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Konya'da "büyücü" operasyonu

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Konya'da 'büyücü' operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kişinin insanları kandırarak parayla büyü yaptığı ve dini duyguları istismar ederek sözde muska yazdığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, E.T'nin evinde yapılan aramada, bir laptop, bir cep telefon, üzerinde Arapça yazılar olan kağıtlar ve 450 TL para ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli Konya Güncel Haberler

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