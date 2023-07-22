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Konya'da buğday yüklü kamyonda yangın çıktı

Güncel Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde, buğday yüklü bir kamyonda çıkan yangın sonucunda kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday yüklü kamyonda çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Fevzipaşa Mahallesi Emirhaç yaylasında kamyonda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarlada hasat edilen buğdayın yüklendiği, park halinde bekleyen M.S.'ye ait 42 L 4942 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karapınar Konya Güncel Haberler

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