Konya'da Boyacılık Yapan İki Kişi, Kiralık Ev Dolandırıcılığı Yaptı

Konya'da boyadıkları evleri kiralık olarak ilana verip dolandırıcılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir tutuklandı. Şüpheliler, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora aldı. Aykut Demir'in daha önce 11 kaydı bulunurken, Murat Karakaya'nın da farklı 4 suçtan kaydı vardı.

KONYA'da, boyadıkları evleri, sosyal medyada kiralık olarak ilana verip, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora alıp dolandırıcılık yapan Murat Karakaya (38) ve Aykut Demir (43) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne gelen 4 kişi, sosyal medyada kiralık olarak ilana verilen daireler için kapora ödediklerini, ancak evlerin başkaları tarafından kiralandığını, paralarını alamadıklarını belirtip şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen kiralık ilanlar üzerinden şüphelilerin boyacılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren polis, 2 şüphelinin, boyadıkları evlerin fotoğrafını çekip ilana koyarak, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora aldığını saptadı.