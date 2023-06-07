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Konya'da Boyacılık Yapan İki Kişi, Kiralık Ev Dolandırıcılığı Yaptı

Konya'da Boyacılık Yapan İki Kişi, Kiralık Ev Dolandırıcılığı Yaptı

Güncel Haberler

Konya'da boyadıkları evleri kiralık olarak ilana verip dolandırıcılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir tutuklandı. Şüpheliler, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora aldı. Aykut Demir'in daha önce 11 kaydı bulunurken, Murat Karakaya'nın da farklı 4 suçtan kaydı vardı.

KONYA'da, boyadıkları evleri, sosyal medyada kiralık olarak ilana verip, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora alıp dolandırıcılık yapan Murat Karakaya (38) ve Aykut Demir (43) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne gelen 4 kişi, sosyal medyada kiralık olarak ilana verilen daireler için kapora ödediklerini, ancak evlerin başkaları tarafından kiralandığını, paralarını alamadıklarını belirtip şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen kiralık ilanlar üzerinden şüphelilerin boyacılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren polis, 2 şüphelinin, boyadıkları evlerin fotoğrafını çekip ilana koyarak, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora aldığını saptadı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Dolandırıcılık suçundan 11 kaydı olan Aykut Demir ile farklı 4 suçtan kaydı bulunan Murat Karakaya, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Aykut Demir'in ilk ifadesinde, "Ev sahibiyle komisyon karşılığı anlaşarak, evleri ilana ben koydum" dediği öğrenildi. Ancak ev sahibinin durumdan haberinin olmadığı anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Murat Karakaya Aykut Demir Güncel Haberler

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