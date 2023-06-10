Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'da boya yaptığı binanın 4. katından düşen kişi öldü

Konya'da boya yaptığı binanın 4. katından düşen kişi öldü

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde boya yaptığı binanın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde boya yaptığı binanın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde inşaatı yeni tamamlanmış 5 katlı binanın 4. katında boya yapan Yakup Güçlü (61), dengesini kaybederek düştü.

Güçlü'nün hareketsiz yattığını görenler, 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title