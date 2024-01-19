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Konya'da Boşanma Aşamasındaki Karısını Silahla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Konya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hiçbir indirim uygulamayarak sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın ardından Ebru Gürpe'nin annesi memnuniyetini dile getirdi.

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öldürülen Ebru Gürpe'nin (33) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yılmaz Gürpe (34) de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Karar öncesi esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, haksız tahrik ve iyi hal indirim hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Söz verilen sanık Gürpe, çok pişman olduğunu, eşini çok sevdiğini söyledi.

Eşinin hiçbir sebep yokken kendisini bırakıp gittiğini iddia eden Gürpe, "Ebru'nun ailesi yüzünden çok ayrılık yaşadık. Ben bu olayı tasarlamadım. Tüm meseleleri hukuki yollardan halletmeye çalıştım. Olay anında şuurumu kaybettim. Eşimin öldüğünü bile teslim olduğum polis merkezinde öğrendim." ifadesini kullandı.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, hiçbir indirim uygulamayarak sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kızının doğum gününde verilen karardan memnun

Kararın ardından sevinç yaşayan Ebru Gürpe'nin annesi Jale Gürpe, gazetecilere, karardan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Karar duruşmasının bugüne denk gelmesinin tesadüf olduğunu anlatan Gürpe, "Bugün Ebru'mun doğum günüydü. Önce Allah'a sonra adalete güvendim. Kızım suçsuzdu, bu da kanıtlandı. Şimdi ise torunlarımın velayetini istiyorum. Onları ben büyüttüm." diye konuştu.

Yılmaz Gürpe, 4 Nisan 2023'te boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Gürpe'yi Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde tabancayla öldürmüş, babasının evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Mahkeme Ceza Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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