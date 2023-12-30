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Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı. Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi'ndeki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Konya Olay Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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