Konya'da böcek ilacından zehirlenen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Konya'da böcek ilacından zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen çocuğun cenazesi defnedildi. Baba, böcek ilaçları konusunda denetimlerin arttırılmasını istedi.
Konya'da böcek ilacından zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Ahmet Enes T'nin (7) cenazesi, Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Hacı Fettah Mezarlığı'na getirilen çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Baba Selahattin T. gazetecilere, tarifsiz acı yaşadıklarını belirterek, böcek ilaçları konusunda denetimlerin arttırılmasını istedi.
Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Abdülkerim El A, 31 Ocak'ta böcek ilaçlaması yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrılmış, üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. kusma şikayetiyle Numune Hastanesi'ne başvurmuştu.
Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olaydan sonra gözaltına alınan yabancı uyruklu Abdülkerim El A. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.