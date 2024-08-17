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Konya'da böbrek nakliyle yaşama bağlandı

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Konya'da doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan Neşe Aleyna Sayar, babasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası mutluluk gözyaşları döken baba, organ bağışı çağrısında bulundu.

Konya'da doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan Neşe Aleyna Sayar, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine babasından yapılan nakille yaşama bağlandı.

İki çocukları bulunan Abdullah ile Nihal Sayar çiftinin 17 yaşındaki kızı Neşe Aleyna'ya, doğumundan hemen sonra böbreklerinde kist olduğu belirlendi.

Yıllarca tedavi gören genç kızın rahatsızlığının ilerlemesi üzerine doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sayar'dan alınan böbrek kızına başarıyla nakledildi.

Mutluluk gözyaşı döktü

Operasyonun gerçekleştirildiği hastanede sekreterlik yapan Abdullah Sayar, AA muhabirine, doğuştan idrarını yapamama şikayeti bulunan kızına böbrek rahatsızlığı teşhisi konulduğunu söyledi.

O günden sonra kızının iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Sayar, "Ancak maalesef rahatsızlığı ilerledi ve nakil zorunlu oldu. Benim böbreğimin uyumlu olduğunu öğrendiğimde sevindim, duygulandım. Allah'a şükür tuttu. Mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.

Yaşanan süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Sayar, şöyle devam etti:

"Bir baba olarak zor bir süreç. Gözümü ilk açtığımda kızımı sordum. Gözlerim kızımı aradı. Bir araya gelince sevindik, sarıldık, ağladık. Gözündeki hayat ışığını gördüm. Önceden kızımın gözündeki canlılığı, hayatı göremiyordum ama şimdi görüyorum. Önceden böyle bakmıyordu, soluk bakıyordu. Herkesin organ bağışı yapmasını bekliyoruz. Bir hayat kurtarmak güzel şey. Kızımla sloganımız var, 'Bir boşluk sen doldur. Organ bağışla, hayat kurtar'."

Babasına minnettar

Nakille yüzü tekrardan gülmeye başlayan Neşe Aleyna Sayar ise operasyon sonrası ağrılarının günden güne azaldığını dile getirdi.

Hayatının hastanelerde geçtiğini aktaran Sayar, "Hastaneye sürekli gidip gelmek yorucu oluyordu. Okulumu aksatıyordum. Babam sağ olsun böbreğini verdi. Bundan sonra daha iyi olacağıma inanıyorum. Babama ne kadar teşekkür etsem az kalır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Böbrek konya Baba Sağlık Güncel Haberler

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