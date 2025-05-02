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Konya'da 'Bizim Okulumuz' Projesi ile Öğrencilere Sanat ve Spor Eğitimi

Konya'da 'Bizim Okulumuz' Projesi ile Öğrencilere Sanat ve Spor Eğitimi
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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Bizim Okulumuz' projesiyle öğrencilerine sanat, spor ve yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamındaki etkinlikler arasında gıda boyalarıyla yumurta renklendirme, ilk yardım eğitimleri ve atletizm yarışmaları yer alıyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bizim Okulumuz" (Okul Merkezli Gelişim Projesi) çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında öğrenciler, gıda boyalarıyla yumurta renklendirme ve mozaik çalışmalarıyla sanatla iç içe bir öğrenme süreci deneyimlerken, ilk yardım eğitimleri, uzman eğitmenler eşliğinde verilerek öğrencilerin yaşam becerileri desteklendi.

Düzenlenen yol koşusu ve okul sporları kapsamındaki atletizm yarışmalarıyla fiziksel gelişim ve takım ruhu teşvik edildi.

Konya Çocuk Kitap Günleri gezisiyle öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici bir keşif yolculuğuna çıktı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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