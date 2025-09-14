Konya'da Bisikletli Kadınlar İklim Krizine ve Gazze Soykırımına Dikkat Çekti

Konya'da, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında pedal çeviren kadın bisikletçiler, İsrail'in Gazze soykırımına ve yaşanan iklim krizine de dikkati çekti.

Konya Bisikletli Kadınlar Platformu üyesi Güler Ünal Uluçamlıbel, toplanma alanındaki konuşmasında, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek için tur düzenlediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze soykırımına da değinen Uluçamlıbel, "Gazze'de süregelen soykırımı kınıyoruz. Kadınların ve çocukların canice katledilmesi ve bu durumu tüm dünyanın sessiz seyrediyor olmasını kabullenemiyoruz. Bu zulüm insanlığın utancıdır. Bizler de adalet ve barış için sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya'da iklim krizini acı bir şekilde yaşadıklarını da vurgulayan Uluçamlıbel, "Ciğerlerimiz yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bisiklet gönüllüleri, kent merkezinde belirlenen rota boyunca pedal çevirdi.