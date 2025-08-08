Konya'da Bisiklet Master Planı: BİSAY Uygulaması Hayata Geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Bisiklet Master Planı" kapsamında bisiklet kullanımına ilişkin verileri toplamak amacıyla "BİSAY" adlı sayaç uygulaması hayata geçirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şehrin 5 farklı noktasında kurulan BİSAY sistemleri, görüntü işleme ve nesne tanıma teknolojileri ile bisiklet yolları üzerinden geçen kullanıcıları anlık olarak sayarak detaylı kullanım istatistikleri sunduğu bildirildi.

Sistemin yerli ve milli teknolojiye dayandığı belirtilen açıklamada, toplanan veriler sayesinde şehirdeki bisiklet yolculuklarının yoğun saatleri, mevsimsel kullanım alışkanlıkları ve güzergah ihtiyaçları belirlenerek yeni planlamalar yapıldığı, böylece sadece Konya'da değil, ulusal ölçekte şehir yönetimi ve sürdürülebilir ulaşım politikaları için örnek uygulamaların geliştirilmiş olduğu belirtildi.