Üye Girişi
Haberler

Konya'da birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu. Polis, ölüm nedenini araştırıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu.

Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde oturan Ş.B, yaşadığı sitenin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Ş.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Ş.B'nin evinde yaptığı incelemede de bu kadının kardeşi G.B'nin cesedini buldu.

Birlikte yaşayan kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Ekipler, ölüm nedenini araştırdığı kardeşlerin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Konya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title