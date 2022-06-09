Minibüs park halindeyken kundaklandı - Haberler

Minibüs park halindeyken kundaklandı Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeyken kundaklanan minibüste hasar oluştu. Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeyken kundaklanan minibüste hasar oluştu. Çömlekçi Mahallesi 92005'inci Sokak'ta Serhan Uzundere'ye ait 42 YM 020 plakalı minibüs, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce park halindeyken kundaklandı. Yanan araç, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kundaklanan minibüste hasar oluşurken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan otomobilin ateşe verildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA / Savaş Güler - Güncel Güncel Haberler

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