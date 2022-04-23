Konya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Konya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Umay - Güncel
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Konya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir marketin deposunda yangın çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir marketin deposunda yangın çıktı.

Türbe Mahallesi Vatan Caddesi'nde Ersin Civcik'e ait marketin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Vatan Caddesi, Yangın, Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

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