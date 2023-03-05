Konya'da bir kısmı toprağa gömülü bulunan cesedin failleri yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kısmı toprağa gömülü bulunan cesedin failleri yakalandı.

Servili Mahallesi mezarlığında, 25 Şubat Cumartesi günü vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde, kimliği belirsiz ceset bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi soruşturmayı genişletti.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda, cesedin Afgan uyruklu birine ait olduğu ve cinayetin aynı uyruklu bir kadın ve bir erkek tarafından işlendiği tespit edildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, yakaladıkları iki zanlıyı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.