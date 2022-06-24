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Konya'da bir kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da bir kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Orhan Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Orhan Ç. olay günü arabayla eve gittiğini, maktulün marketinin önünden geçerken kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine maktule neden kendisine küfür ettiğini sorduğunu aktaran Orhan Ç, kendisine yine küfür edildiğini savundu.

Orhan Ç, iflas ettiği için yanında silah taşıdığını, maktulün kendisine hakaret etmeyi sürdürmesi üzerine ateş ettiğini söyledi.

Ateş ettikten sonra maktulün düştüğünü belirten Sanık Orhan Ç. şöyle devam etti:

"Maktulün yanına gittiğimde nefes alıyordu, bana yine küfür etti, bunun üzerine bir el daha ateş ettim. Arabaya bineceğim sırada motosikletle gelen 2 kişiyi maktulün akrabaları sandım, yere doğru ateş ettim. Arkamdan bir kişinin küfür ettiğini duydum, bu kişiye de ateş ettim. Arabaya binip muhtarın yanına gittim, 'Gökhan Aydoğan'ı öldürdüm.' dedim. Muhtara eve gidip üzerimi değiştireceğimi, jandarmaya haber vermesini söyledim. Eve gittim jandarmayı bekledim."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde Orhan Ç, aralarında husumet olan eski dünürleriyle 12 Haziran'da, bir markette tartışmıştı. Orhan Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açmış, Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Cihanbeyli Aydoğan Konya Güncel Haberler

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