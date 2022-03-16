Konya'da bir kişinin öldüğü akraba kavgasının sanıkları yeniden yargılanıyor

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı akraba kavgasında "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen iki sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Sanıklar Seyit Ali Yalçın ve Hasan Hüseyin Yalçın'a ilişkin, yerel mahkeme tarafından verilen karara ilişkin, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma ilamından sonra sanıkların 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın, Hasan Hüseyin Yalçın ile tutuksuz sanıklar Burcu K, Zehra Y, Gamze Y. ve müştekilerle taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Seyit Ali Yalçın, olayların bu duruma gelmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ileri sürdü.

Diğer sanık Hasan Hüseyin Yalçın ise bozma ilamının aleyhte olan kısımlarını kabul etmediğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Dinlenen Açelya A. da önceki beyanlarını tekrar ederek, tutuksuz sanıklar Zehra Y, Burcu K. ve Gamze Y'nin eylemleri nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığını, bu nedenle kendilerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Sarayköy Mahallesi'nde 27 Temmuz 2020'de yakın akraba komşular arasında "ikametin önüne araç park etme" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçaklanan ve keserle vurulan Nevzat Akkoyun olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ve oğlu da yaralanmıştı.