Konya'da bir kişi satırla öldürüldü, damadı tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan damadı tutuklandı. Olayla ilgili 2 kişi daha yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan damadı tutuklandı.
Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta Cuma Han'ın (67) yalnız yaşadığı evde satırla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha yakalandı.
Han'ın damadı Nazım M. ile olay günü evde oldukları belirlenen B.E. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Nazım M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İlçede iki gün önce, Han'ın evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan Nazım M. gözaltına alınmıştı.
Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nazım M. kayınpederiyle görüşmek için Niğde'den Konya'ya gelmiş, ikili arasında çıkan kavgada zanlının, Cuma Han'ı satırla öldürdüğü ileri sürülmüştü.