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Konya'da bir kişi karısını bıçakla öldürdü

AA - Abdullah Doğan - Güncel
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Konya'da bir kişi karısını bıçakla öldürdü

Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Süleyman P. (46), eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Sultan P'yi (34) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

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