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Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

AA - Abdullah Doğan - Güncel
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Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde 75 yaşındaki Abdullah Kuyucak, evinde ölü olarak bulundu.

Konya'nın Meram ilçesinde 75 yaşındaki Abdullah Kuyucak, evinde ölü olarak bulundu.

Hadimi Mahallesi Halkabedüş Sokak'taki müstakil evde Hatice Kuyucak, eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, boyun ve sırtından bıçaklanan Kuyucak'ın öldüğünü belirledi.

Kuyucak'ın cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri ise zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

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