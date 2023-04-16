Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'da bir kişi eşi ve iki çocuğunu tabancayla vurdu

Konya'da bir kişi eşi ve iki çocuğunu tabancayla vurdu

Güncel Haberler

Konya'da bir kişi, eşini ve iki çocuğunu silahla yaraladı.

Konya'da bir kişi, eşini ve iki çocuğunu silahla yaraladı.

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen S.Ö, Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'taki evinde bilinmeyen bir nedenle eşi S.Ö. (50) ile çocukları A.Ö. (20) ve M.Ö'ye (24) beylik tabancasıyla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne S.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

S.Ö, olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla teslim oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title