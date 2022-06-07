Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı - Haberler

Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadının fotoğrafını çekip haberi olmadan sosyal medya hesabında "Bu kadını gören polise bildirsin. Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadının fotoğrafını çekip haberi olmadan sosyal medya hesabında "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaşan kişi tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvuran D.Y. isimli kadın, kendisinin bilgisi olmadan fotoğrafını çektiği ve sosyal medyada "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaştığı iddiasıyla T.Y'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabında bu şekilde paylaşım yapan T.Y, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hakkında yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. AA / Bayram Uygun - Güncel Asayiş Büro Akşehir Konya Güncel Haberler

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