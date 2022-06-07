Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadının fotoğrafını çekip haberi olmadan sosyal medya hesabında "Bu kadını gören polise bildirsin.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadının fotoğrafını çekip haberi olmadan sosyal medya hesabında "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaşan kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvuran D.Y. isimli kadın, kendisinin bilgisi olmadan fotoğrafını çektiği ve sosyal medyada "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaştığı iddiasıyla T.Y'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabında bu şekilde paylaşım yapan T.Y, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hakkında yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Asayiş Büro Akşehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title