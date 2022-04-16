Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı - Haberler

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Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı

Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında 31 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KONYA (AA) - Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında 31 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcılığın, M.K'ye yönelik darp suçu nedeniyle Murat D, Sara D. ve Tuba D. hakkında hazırladığı iddianame mahkemeye sunuldu.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden 3 kişinin, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçundan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

D.D. adlı genç kadın, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aynı gün M.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Hakaret, Konya, Güncel, Haberler

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