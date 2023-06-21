Konya'da bir kadına işkence davası: 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı

Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2'si kadın 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bir önceki celsede tahliye edilen sanıklar katılmazken, müşteki D.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında, "Birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma", "Birden fazla kişiyle nitelikli yağma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Mala zarar verme", "Tehdit ve hakaret" ile "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 32 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini istedi.

Ardından sanıkların avukatları, mütalaada aleyhte bulunan kısımları kabul etmediklerini belirterek, savunma hazırlamak için süre talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

D.A. 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde M.D. ile nişanlısı S.D. ve T.D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanmıştı.