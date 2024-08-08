Konya'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir evden belediye ekipleri 3 kamyon çöp çıkardı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden yoğun kötü koku geldiği yönünde gelen şikayetler üzerine, içinde çöp biriktirildiği anlaşılan evin boşaltılması için çalışma başlatıldı.

Zabıta ve polis ekipleri eşliğinde yürütülen çalışmada, içi ve çevresinde uzun süredir çöp biriktirildiği anlaşılan evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu tür durumları ortadan kaldırmak için gerekli tüm adımların atıldığını ifade ederek, "Hemşerilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bizlere gelen her türlü şikayetler ilgili birimlerimizce hızlı bir şekilde değerlendirilerek, gerekli müdahaleleri yapmaktayız." dedi.

Çöplerin tamamen boşaltılıp temizlenmesinin ardından ev kapsamlı biçimde dezenfekte edildi.