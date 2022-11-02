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Konya'da bir avukat Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Güncel Haberler

Konya'da bir avukat Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Konya'da bir avukat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili sosyal medya paylaşımından dolayı suç duyurusunda bulundu.

Konya'da bir avukat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili sosyal medya paylaşımından dolayı suç duyurusunda bulundu.

Avukat Salih Akça, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Şikayette bulunduğum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılama suçunu işlemiştir. Devleti yönetmeye aday olduğunu iddia eden kişi, tüm bu operasyonlara ve adli tahkikatlara rağmen devletimizi uyuşturucu ticaretiyle suçlamaktadır. Açıklamalarının eleştiri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. İlgili hakkında, gerekli tahkikatın yapılarak cezalandırılmasını talep ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Konya Güncel Haberler

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