Beyşehir'deki bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıkarıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında, 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine apartmana giderek temizlik çalışması yaptı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıkarıldı.
Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Beytepe Mahallesi Şehit Hakan Gökçe Caddesi'ndeki bir apartmana gitti.
Yapılan çalışmada, apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıktı.
Ekipler, bölgede temizlik çalışması yaptı.