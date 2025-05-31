Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü

Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü
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Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Ardından meşalelerle yürüyüşe geçen kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, İsrail aleyhine slogan attı.

Binlerce kişi, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" ve "katil İsrail Filistin'den defol" sloganlarıyla Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

İHH Konya Şubesi gönüllüsü Muzaffer Babür, toplanan kalabalık adına yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

İşgalci İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapmaya devam ettiğini ifade eden Babür, "Büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bine yakın kişi şehit edildi, 125 bine yakın insan yaralandı, binlerce kişi ise enkaz altında halen kayıp." dedi.

Babür, resmi rakamlara göre İsrail'in saldırıları sebebiyle 1 milyon 900 bin sivilin en az bir kez göç etmek zorunda bırakıldığını belirtti.

İsrail'in zorla yerlerinden edilen Gazzelileri, oluşturulan yerleşim yerlerinde de bombalamaya devam ettiğini vurgulayan Babür, şunları kaydetti:

"Şu anda Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Şu ana kadar 221 gazeteci ve binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İsrail 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı. Yaklaşık 300 sağlık çalışanıysa hala İsrail hapishanelerinde tutuluyor. İsrail, gelen yardımları da engelleyerek, insanları topyekun bir açlıkla karşı karşıya bırakıyor. Güçlü adımlar atmayan İslam ülkeleri artık kınamanın ötesine geçerek, tüm imkanlarını seferber etmelidir."

Açıklamanın ardından program, şehitler için yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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