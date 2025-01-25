Konya'da Bina Çöktü: Genç Adam Düşmanca Bir Durumla Yüzleşti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evine girmek isteyen Muhammed Veli Kahya, anahtarını bulamadan binanın çökmesine tanık oldu. Kahya, ailesini ve komşularını dışarı çıkarmayı başardı.

Konya'da akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki evine girmek isteyen Muhammed Veli Kahya, anahtarı olmadığını fark ettiği sırada binanın çökmesine tanık oldu.

Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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