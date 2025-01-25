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Konya'da Bina Çökmesi: Sorumlular Yakalandı

Konya'da Bina Çökmesi: Sorumlular Yakalandı
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Konya'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu, olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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