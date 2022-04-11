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Konya'da "Bilim Merkezi Gençlik Buluşması" düzenlendi

AA - Taner Aydın - Güncel
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Konya'da 'Bilim Merkezi Gençlik Buluşması' düzenlendi

AK Parti Konya İl Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından Konya Bilim Merkezi'nde "Gençlik Buluşması" düzenlendi.

KONYA (AA) - Ak Parti Konya İl Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından Konya Bilim Merkezi'nde "Gençlik Buluşması" düzenlendi.

İftar sonrasında gerçekleştirilen buluşmaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

Usta, burada yaptığı konuşmada, "Gücümüzü bizlere oy veren milletimizden alıyoruz. Sizlerin bize olan güven ve teveccühünüzden alıyoruz. 2023'de de yine bize verdiğiniz güvenle yola devam etmek, gençlerin, çocukların güvendiği, inandığı, kendini ifade edebildiği, kendisi için imkan ve fırsatların olduğu güçlü Türkiye'yi devam ettirmek derdindeyiz." diye konuştu.

İnan, buluşmaya katılan gençlerin yüksek enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu 2023 enerjisi AK Partinin gençlik kollarındaki enerjisidir, Rabbim sayımıza sayı katsın, enerjimize enerji katsın." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmaktan ziyade, gençlerin politika ve şehir yönetimine yönelik isteklerini dinlemeye geldiğini söyledi.

Program konuşmacıların gençlerden gelen soruları cevaplamasıyla sona erdi.

AA / Taner Aydın - Güncel

Uğur İbrahim Altay, AK Parti, gençlik, Konya, Güncel, Haberler

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