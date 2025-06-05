Konya'da Bilgehanelerde Yaz Dönemi Kayıtları Başlıyor

Konya'da Bilgehanelerde Yaz Dönemi Kayıtları Başlıyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20 Bilgehane'de yaz dönemi kayıtları 10-15 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yaz etkinlikleri ise 30 Haziran'da başlayarak 15 Ağustos'ta sona erecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 7 ilçede hizmet veren 20 Bilgehane'de yaz dönemi kayıtları 10-15 Haziran'da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış döneminde 15 bin öğrenciye "Hafızlık Hazırlık", "Bilgelik Yolu Okuma Projesi", "LGS Yıldızları" gibi çeşitli programlarla eğitimler verilen Bilgehane'ler yaz dönemine hazır.

Yaz etkinlikleri 30 Haziran'da başlayacak, 15 Ağustos'ta sona erecek.

Kayıtlar, 10-15 Haziran'da bilgehane.konya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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