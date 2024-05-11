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Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda, Sıtkı F. ile husumetli olduğu Ahmet G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sıtkı F. bıçakla yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak göğsünden yaralanan Sıtkı F. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ahmet G. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde Sıtkı F, husumetlisi Ahmet G. ile karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olay sırasında Sıtkı F, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan Sıktı F, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Ahmet G'yi kısa sürede yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Konya Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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