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Konya'da Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
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Tartıştığı üç kişi tarafından bıçakla saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Yaşar, hastaneye gitmek isterken kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç şüpheli yakalandı.

KONYA'da tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayıp, yaralı halde bindiği otomobili, park halindeki araçlara çarpan galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar (23), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Melihşah Mahallesi'ndeki semt pazarının yanında meydana geldi. Muhammet Oğuzhan Yaşar, belirlenemeyen nedenle 3 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yaşar, 34 GCS 53 plakalı otomobiline binip, hastaneye gitmek istedi. Yaklaşık 200 metre gidebilen Muhammet Oğuzhan Yaşar, direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobile çarptı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çarptığı otomobil de yanında park halindeki başka bir araca çarptı. Çevredeki sürücünün ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşar, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Otomobil ile kaçan 3 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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