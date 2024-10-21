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Konya'da Bıçaklı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da Bıçaklı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
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Konya'da tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 23 yaşındaki genç, hastaneye gitmek isterken kaza yaparak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

KONYA'da tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayıp, yaralı halde bindiği otomobili, park halindeki araçlara çarpan galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar (23), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Melihşah Mahallesi'ndeki semt pazarının yanında meydana geldi. Muhammet Oğuzhan Yaşar, belirlenemeyen nedenle 3 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yaşar, 34 GCS 53 plakalı otomobiline binip, hastaneye gitmek istedi. Yaklaşık 200 metre gidebilen Muhammet Oğuzhan Yaşar, direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobile çarptı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çarptığı otomobil de yanında park halindeki başka bir araca çarptı. Çevredeki sürücünün ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşar, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Otomobil ile kaçan 3 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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