Konya'da bıçaklı kavgada ölen kişinin zanlısı Antalya'da yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili Antalya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlı ile maktul arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi.