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Konya'da bıçaklı kavgada ölen kişinin zanlısı Antalya'da yakalandı

Konya'da bıçaklı kavgada ölen kişinin zanlısı Antalya'da yakalandı

Güncel Haberler

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili Antalya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlı ile maktul arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili Antalya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonucu dün uygulama noktasında yakalanan Burhan Y. (35) Konya'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı ile maktul Alkan K. arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

Mengüç Caddesi'nde 25 Haziran'da Burhan Y. (35) ile Alkan K. (35) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, ağır yaralanan Alkan K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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