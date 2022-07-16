Konya'da bıçaklanan genç yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla yaralanan genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla yaralanan genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle, Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Musahan G. (19) adlı genç yanındaki arkadaşı ile motosikletiyle seyir halinde iken iddiaya göre tartıştığı bir otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı. Vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaralanan Musahan G. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Motosikletteki arkadaşının verdiği ifade doğrultusunda olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Tarafların aralarında daha önce de aralarında tartışma yaşandığı iddia edildi. Zanlılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından götürüldükleri polis merkezinde işlemleri sürüyor. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Beyşehir Devlet Hastanesi Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da bıçaklanan genç yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.