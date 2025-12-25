Haberler

Konya'da trafikteki tartışmada gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 12 sanığın yargılaması sürüyor

Güncelleme:
Konya'nın Meram ilçesinde trafikte tartıştığı 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, teknik aksaklık nedeniyle bazı sanıklarla iletişim kurulamadı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan B. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan B. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ifade vermesi öngörülen bazı tutuksuz sanıklarla, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan teknik aksaklık nedeniyle iletişim kurulamadı.

Sanık Batuhan B, maktulü öldürme amacı taşımadığını öne sürdü.

Maktul Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın yakınları ve aile avukatı, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan arıza nedeniyle eksikliklerin bir sonraki duruşmada tamamlanmasına ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya'nın Meram ilçesinde 21 Ekim 2024'te, Batuhan B. (23) ile Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın (18) arasında iddiaya göre yol verme meselesinden kavga çıkmıştı. Kavgada, Yaşar bıçaklanarak öldürülmüştü.

Karatay ilçesindeki çiftlikte saklandıktan sonra İsmil Mahallesi'nde eve geçen, ardından aynı mahallede bağ evine götürülen Batuhan B'nin burada farelerden korktuğu için tekrar yerini değiştirmek istediği tespit edilmiş, bir kamyonla Kaşınhanı Mahallesi'ne götürülen zanlı, yolda yakalanmıştı.

