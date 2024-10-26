Konya'da Bıçakla Öldürülen Ebru Küçüktaşdemir Toprağa Verildi
Ebru Küçüktaşdemir, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cenazesi Beyşehir ilçesinde kılınan namazın ardından defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'da 'Tehdit ve hakaret' suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir'ın bıçaklayarak öldürdüğü Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Küçüktaşdemir'in cenazesi, öğleden sonra kılınan namazın ardından Beyşehir Musalla Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları ve meslektaşları da Küçüktaşdemir'in mezarına çiçek bıraktı.
Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)