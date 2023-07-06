Konya'da Belediye Başkanından Mizahi Paylaşım

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan belediye binasının önünde zarar gören 'L' harfiyle ilgili belediye başkanı mizahi bir paylaşım yaptı.

Konya'da bir ilçe belediyesinin önünde bulunan ve zarar gördüğü tespit edilen "L" harfiyle ilgili belediye başkanından mizahi paylaşım yapıldı.

Merkez Selçulu ilçesinin hizmet binası önünde bulunan "Selçuklu" yazısındaki "L" harfinin parçalanarak zarar gördüğünü fark eden belediyeye bağlı ekipler, harfin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "L" harfinin olmadığı "Selçuklu" yazısının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar??" yazısıyla paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Pekyatırmacı'nın vatandaşlarla etkileşime geçmek amacıyla mizahi bir paylaşım yaptığı belirtildi.