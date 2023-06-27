Konya'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Konya Valiliği tarafından Taş Bina'da gerçekleştirilen bayramlaşma programına protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililer programda yer aldı.