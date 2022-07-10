Konya'da bayramlaşma programı düzenlendi Konya Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Konya Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Vahdettin Özkan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, katılımcıların bayramını tebrik etti. Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilmesiyle sona eren programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve davetliler katıldı. AA / Havva Dereağzı - Güncel Vahdettin Özkan Kurban Bayramı Konya Valiliği Konya Güncel Haberler

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