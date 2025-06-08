Konya'da Bayram Tatilinde Kavga Kanlı Bitti

Konya'da Bayram Tatilinde Kavga Kanlı Bitti
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Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay, arkadaşı M.K. ile yaşadığı küfürleşme sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

KONYA'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada, arkadaşı M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Konya'ya gelen Hüseyin Aksay, arkadaşı M.K. ile buluştu. Aksay ve M.K. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K., Hüseyin Aksay'ı vücudunun farklı bölgelerinden bıçakla yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Aksay, hayatını kaybetti. Aksay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaçan M.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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