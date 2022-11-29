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Konya'da başına kürekle vurulan köpeğin yaşadığı iddiası yanlış

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Sosyal medyada bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeğin yaşadığı ve fenomen Meriç Keskin tarafından sahiplendiği öne sürüldü. Video birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Türkiye, Konya'dan gelen acı görüntülerle sarsılmıştı. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, izleyenlerin adeta kanını dondurmuştu.

Görüntülerin infial yaratmasının ardından hayvanseverler, barınaktaki hayvanları sahiplenmek için harekete geçti. Barınaktan bir bir hayvan sahiplenen isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Meriç Keskin di. Keskin'in köpekle kavuşma anına ait görüntüler duygulandırırken, köpeğin başına kürekle vurulan köpek olduğu iddia edildi.

Konya'da başına kürekle vurulan köpeğin yaşadığı iddiası yanlış

Ancak görevlinin canice öldürdüğü köpeğin rengi siyaha yakın bir renk olduğu ilk servis edilen görüntülerde açıkça görülebiliyor. Meriç Keskin de sahiplendiği köpekle ilgili böyle bir bilgi vermedi.

Konya'da başına kürekle vurulan köpeğin yaşadığı iddiası yanlış

Konya'da başına kürekle vurulan köpeğin yaşadığı iddiası yanlış

Olayla ilgili resmi makamdan kaç köpeğin öldüğü ile ilgili bir açıklama da yapılmadı.

Konya'da başına kürekle vurulan köpeğin yaşadığı iddiası yanlış

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"Konya'da başına kürekle vurulan köpeğin yaşadığı iddiası yanlış"
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"Sosyal medyada Konya'da başına kürekle vurulan köpeğin yaşadığı ve fenomen tarafından sahiplenildiği öne sürüldü. İddiayı doğrulayan resmi bir açıklama yok. Ayrıca köpeklerin renkleri farklı."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

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