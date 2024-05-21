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Konya'da barajda mahsur kalan karabatak kurtarıldı

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Konya'da Altınapa Barajı'nda mahsur kalan bir karabatak, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, dalış eğitimi sırasında su yüzünde çırpınan kuşu fark etti ve kurtardı. Karabatak, tedavisi için Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konya'da barajda mahsur kalan karabatak, dalgıç polisleri tarafından kurtarıldı.

Altınapa Barajı'na dalış eğitimi için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, bir karabatağın su yüzünde çırpındığını fark etti.

Ekipler, barajdaki misina ağlarına takıldıktan sonra çalılıklar arasında mahsur kalan kuşu kurtardı.

Kuş, tedavisi için Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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