Konya'da balya yüklü kamyonet yandı Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyası yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı. Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyası yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı. Hasan Karakuş idaresindeki 42 AKZ 816 plakalı kamyonet, Tavlıören Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği yangın, itfaiye tankeriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında saman balyası yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Hüseyin Ordulu İtfaiye Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da balya yüklü kamyonet yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.