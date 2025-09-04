Konya'da Balkondan Girdiği Evde Kadını Bıçaklayarak Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

KONYA'da balkona tırmanıp girdiği evde Hatice Kar'ı (37), boğazı, bacağı ve elinden bıçaklayarak yaralayan kişinin R.S., olduğu tespit edildi. Polisin incelediği güvenlik kameralarından tespit ederek, yakaladığı R.S., tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta 27 Ağustos saat 03.30 sıralarında bir kişi, balkona tırmanarak apartmanın birinci katındaki daireye girdi. Bu sırada gelen sesler üzerine uyanan Hatice Kar, şüpheliyle karşılaştı. Odadan çıkmak isteyen şüpheli, yanındaki bıçakla Kar'a saldırdı. Hatice Kar'ı boğazı, bacağı ve elinden yaralayan şüpheli, evdeki çocuklarının çığlıkları üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında kalan Hatice Kar, taburcu edildi.

MEZARLIKTA DEĞİŞTİRDİĞİ KIYAFETLER ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Musalla Mezarlığı içinde şüpheliye ait olduğu değerlendirilen mavi tişört ve gri şapka bulunurken, şüphelinin kıyafet değiştirdiği tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelinin pansiyonda kaldığı belirlendi. Kaldığı daireye düzenlenen operasyonla yakalanan R.S., suçunu itiraf etti. R.S., olaydan 1 gün önce aynı apartmanın balkonunda tabletle oynayan bir çocuğu gördüğünü, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, Hatice Kar'ın uyanması üzerine yanında bulunan bıçakla saldırdığını söyledi. R.S.'nin olayda kullandığı suç aleti bıçak da ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.